Tennis: Rafael Nadal renonce à l'US Open, entre Covid-19 et calendrier "de folie"

France-Monde. L'Espagnol Rafael Nadal, N.2 mondial et tenant du trophée à l'US Open, a annoncé mardi sur les réseaux sociaux qu'il ne défendrait pas son titre à New York cette année en raison des conditions sanitaires incertaines et d'un nouveau calendrier qu'il qualifie "de folie" .