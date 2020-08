[Polémique] Orne. Les habitants de ce village se mobilisent contre l'implantation d'un méthaniseur

C'est l'émoi depuis la fin du mois de juillet dans la très paisible commune de Lonrai, cité résidentielle située en périphérie d'Alençon.

Les habitants viennent de découvrir avec effroi qu'un gros méthaniseur doit être construit à quelques dizaines de mètres de leurs maisons. "Pourquoi ici ?", s'interrogent-ils… Odeurs, bruit, trafic routier, perte de valeur de leurs maisons : les inquiétudes sont nombreuses face à cette construction de trois immenses structures, jusqu'à 23 mètres de diamètre et 15 mètres de haut. La résistance commence à s'organiser, avec notamment la création de l'association "On se sent bien à Lonrai" et le lancement d'une pétition contre ce projet qualifié "d'industriel" par Linda Chassard, la présidente de cette association.

"La construction d'un méthaniseur avait bien été évoquée en 2019, explique la présidente de l'association On se sent bien à Lonrai, mais il avait alors été annoncé dans la zone industrielle, ça alertait moins." Au final, "il est désormais prévu le long de 'l'allée des marronniers', entre le projet communal de voie douce et l'entrée et le parking de la future voie verte que construit le Conseil départemental".

Ce méthaniseur devrait ingurgiter quotidiennement près de 30 tonnes de déchets agricoles, soit 9 400 tonnes par an. Et 6 500 m3 de digestats (résidus de décomposition) devraient aussi en ressortir chaque année. A mesure que le projet s'ébruite, de plus en plus d'habitants de Lonrai semblent inquiets de leur très gênant futur voisin. Une pétition circule actuellement dans la commune, relayée par les habitants.

Le méthaniseur sera implanté juste en face du parking de la future voie verte. -

Au-delà de cette installation au lieu-dit "Le Hamel", c'est aussi le manque d'information qui interpelle la population : un projet annoncé en zone industrielle mais une demande de permis de construire déposée le 23 décembre 2019 pour être situé à l'entrée de la bourgade, le panneau du permis de construire qui est affiché le 29 juin 2020 à la veille des congés d'été... "On a le sentiment d'un projet caché", résume Linda Chassard.

A l'exception d'une abstention, un conseil municipal extraordinaire le jeudi 23 juillet a voté à bulletins secrets unanimement contre le projet de méthaniseur, mais cet avis n'est que consultatif. Le conseil municipal a décidé d'interroger préfecture, le Conseil départemental, la Communauté urbaine... En s'installant à Lonrai, beaucoup de riverains avaient fui les nuisances de la ville. Aujourd'hui, outre la crainte de nombreuses nuisances, c'est aussi contre la perte de la valeur immobilière, que les habitants se mobilisent.