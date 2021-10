Essai auto : Kia Cee’d, le chic à la coréenne

Son autre trait de personnalité tient à sa calandre en "nez de tigre" qui, depuis la sortie du minispace Venga, signe toutes les Kia. Affinant ses proportions sur sa devancière, la Cee’d 2012 a été allongée de 5 cm et abaissée d’un, contribuant à l’amélioration des cotes d’habitabilité, surtout à l’arrière. Et avec 40 l. de plus, le coffre est généreux, pratique aussi avec son double fond.

Bluffante en virage

Dans l’habitacle, l’esthétique continue d’y trouver son compte avec une planche de bord vraiment sympa, dont la partie centrale se trouve légèrement orientée vers le conducteur, un peu dans l’esprit BMW. Le parallèle n’est pas gratuit car, dans l’exécution haut de gamme Premium, la qualité des matières est au rendez-vous, avec des applications décoratives laque piano noir du plus bel effet. La présence d’un grand écran couleur central tactile contribue aussi à installer la Cee’d en lisière des meilleures allemandes quant au soin d’exécution. Les trois autres finitions inférieures ne s’avèrent pas aussi poussées, mais n’en déméritent pas pour autant, alors que quelques "packs" et options peuvent en renforcer la saveur high-tech à l’envie.

Sur le plan technique, la Cee’d reprend les bases de l’architecture châssis de sa devancière, révision des géométries de train et rigidité accrue de la coque améliorant la donne. Et à l’instar d’une allemande chic, la direction est paramétrable sur trois réglages, normal, confort ou sport ! Au volant, la nouvelle Cee’d s’avère bluffante dans les virages abordés un peu fort, en s’y faufilant avec une belle agilité et sans roulis prononcé ! Vif, le 1.6 GDi 135 ch s’exprime d’autant mieux que la boîte DCT apparaît réactive, dans un vrai confort de suspension. Plus raisonnable, quoique puncheux et discret, le 1.6 CRDi 128 ch reste dans cette ligne, la sobriété en plus, avec un bon 6,3 l./100 durant notre essai.

Repères

Suite du programme.

La Cee’d en carrosserie break SW sera introduite fin septembre, avec le Mondial de l’Automobile (Paris, 29 septembre-14 octobre), où devrait être aussi exposé le coupé 3 portes Pro-Cee’d, pour une sortie programmée à l’orée 2013.

Equipement en base.

La version Motion d’accès au modèle généralise 6 airbags, régulateur de trajectoire ESC avec assistance au démarrage en côte, direction assistée, clim manuelle avec boîte à gants réfrigérée, radio CD/MP3, banquette arrière 60/40… Pas mal, quand on sait que 3 autres finitions la coiffent.

Française de style.

Pour la petite histoire, le dessin de la dernière Cee’d, effilée et équilibrée, a été supervisé par un styliste français, Grégory Guillaume, chef du design de Kia Motors Europe. Mais l’aérodynamique a été développée en Corée.

Verdict : 16,5/20

Sécurité ***

Finition ****

Confort ***

Economie d’usage ***

Séduction/Prix ***