Calvados. Le masque imposé sur les marchés de Mondeville et Ouistreham

Après Caen, le port du masque est désormais obligatoire sur les marchés hebdomadaires des communes de Mondeville et de Ouistreham. Sur cette dernière, la règle s'applique aussi au marché aux poissons et aux Mardis soirs des artisans et de la gastronomie.