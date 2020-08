Le Havre. Incendie de locaux industriels, 48 pompiers sur place

Les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime ont été alertés à 13 h 19 ce mardi 3 août d'un incendie de locaux industriels situés quai Raverat au Havre. 43 pompiers et 18 engins sont actuellement engagés sur ce feu. Des sapeurs-pompiers qui demandent aux habitants et témoins de ne pas saturer les lignes d'appels d'urgence 18 et 112. Plus d'informations sont à venir.