Seine-Maritime. Un club d'astronomie annule sa Nuit des étoiles à cause du Covid-19

Les Nuits des étoiles 2020 sont programmés les vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 août. Le club d'astronomie de Toussaint, en Seine-Maritime, a décidé d'annuler son événement, à cause du Covid-19. Le club indique que "même en respectant les mesures de distanciation sanitaire (masques, gel, distances), il subsistait une difficulté, voire une quasi impossibilité à assurer la sécurité du public au moment de l'observation au télescope (désinfection quasi impossible des oculaires et des manettes de mise au point). Nous avions bien pensé à faire une observation astronomique commentée par l'intermédiaire d'un télescope équipé d'une caméra avec renvoi sur vidéo projecteur et projection sur un écran". Mais cette solution s'est avérée impossible.