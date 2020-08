Lengronne. Un blessé grave lors d'une collision entre une moto et un cyclo

La collision a eu lieu entre une moto et un cyclo, samedi soir 1er août peu avant 22h à Lengronne, près de Gavray (Manche). L'accident a mobilisé 12 pompiers avec 7 véhicules de secours, le SMUR, et l'hélicoptère Dragon50. Le bilan est d'un blessé grave et d'un autre, plus léger.