Football (Ligue 2) . Le Havre remporte le derby des retrouvailles à Caen 

Le match.

Garni de moins de 5000 spectateurs à cause des mesures sanitaires, le stade Michel-d'Ornano est cependant tout heureux et bruyant au moment de retrouver les Malherbistes opposés à leurs voisin Hacmen pour cette nouvelle levée préparatoire. Et à la lecture des deux équipes de départ formées par Pascal Dupraz et Paul Le Guen, le sérieux est de mise dans les objectifs. Et les joueurs répondent d'entrée de match par un investissement certain dans les débats. Après un coup franc de Gonçalves sorti par Gorgelin, les Caennais ouvrent logiquement la marque par Tchokounté à la réception d'un centre d'Armougom (13e). Le Havre réagit et ne met qu'un quart d'heure pour à son tour trouver la faille, Meras joue parfaitement le coup et centre pour Bentil qui marque (30e). Musclés, les débats sont également rythmés et plutôt agréables et si Bammou bute sur Gorgelin (33e) avant que Meras ne voit sa tête échouer dans le petit filet, plus rien n'est inscrit avant la pause.

L'entame de seconde période voit les deux coachs maintenir leurs hommes sur le pré jusqu'à la 60e minute où Pascal Dupraz décide de changer totalement d'équipe, seuls Bammou, Pi et Riou poursuivent. Bammou est justement dans le coup pour mettre à nouveau Gorgelin à contribution (68e), suivi par Toufiqui qui manque le cadre de la tête (69e). Mais sur un contre rondement mené par Meras encore, le centre du Turque trouve la volée limpide de Fontaine pour tromper Riou (72e). Le SMC ne désarme pas, met de la volonté mais manque de rigueur défensive et Meras est tout près de scorer à son tour (79e). Dans la foulée, Jabbari trouve le poteau de Gorgelin en face à face (80e). Les jeunes locaux montrent de l'enthousiasme jusqu'au bout, envie toutefois insuffisante pour revenir à la parité avant le coup de sifflet final.

La fiche

Mi-temps : 1-1, Arbitre : M. Varela

CAEN : (1ere - 60e) : Riou, Yago, Rivierez (cap), Weber, Armougom, Oniangue, Gonçalves, Deminguet, Gioacchini, Bammou (Jabbari 71e ), Tchokounté, CAEN : (60e - 90e) Riou, M'Bengue, Zahary, Vandermersch, Beka Beka, Pi, Hervieu, Toufiqui, Moussaki (Joseph 87e), N'Sona, Bammou, entr : Pascal Dupraz

LE HAVRE : Gorgelin, Coulibaly (Mayembo 60e), Gibaud (Fofana 87e), Ersoy, Ben Mohamed (Mamhoud 60e), M'Bemba (Lekhal 60e), Fontaine, Abdelli (Basque 60e), Cornette (Bonnet 60e), Bentil (Gomes 60e), Meras, entr : Paul Le Guen

Buts : Caen : Tchokounté (13e), Le Havre : Bentil (30e), Fontaine (72e)