Le Pin-au-Haras. Grand Complet : tickets seulement sur Internet

Équitation : jour J-9 avant le début du 24ème " Grand Complet " qui sera disputé au Haras du Pin près d'Argentan (Orne). Covid oblige, les tickets d'entrée sont exclusivement vendus sur Internet.

Ce rendez-vous annuel au Haras national du Pin, regroupe 5 épreuves internationales. Mais si habituellement les cavaliers disputent le dressage, le cross, et le saut d'obstacles devant 20.000 spectateurs… Il ne sera pas possible de les accueillir en aussi grand nombre cette année, en raison de la situation sanitaire. "1000 seulement seront quotidiennement admis sur le site, mais après le confinement, les chevaux et les cavaliers avaient besoin de courir", justifie Valérie Moulin, la présidente d'Ustica, association qui organise le Grand Complet.

" Pour respecter les jauges imposées par la préfecture, il n'y aura aucune billetterie sur place, chaque spectateur devra réserver son billet à l'avance, exclusivement sur Internet ", précise-t-elle, alors que le nombre de cavaliers engagés sera du même niveau que l'an dernier. "Un plateau de rêve, meilleur que l'an dernier !" souligne Xavier Boudon, en charge de la communication de cet événement sportif de très haut niveau.

Bien que cette compétition soit disputée en extérieur, le port du masque sera obligatoire sur tout le site du Pin pour l'édition 2020 de ce " Grand Complet ".