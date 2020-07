Seine-Maritime. Un mois de juillet sec avec un manque de pluie

L'agglomération rouennaise est passée près du record de juillet 1990 avec un manque de précipitations (seulement 14,4 mm cette année-là). Au final, les fortes pluies du week-end des 25 et 26 juillet sont venues compenser le déficit enregistré depuis le début du mois par la station de Météo France à Boos.

En dessous de la moyenne

"Il est tombé 14 mm durant ce week-end", indique Météo France, soit un peu plus que le cumul des pluies sur l'ensemble du mois de juillet. Au total, 26 mm de précipitations sont tombées dans l'agglomération rouennaise, d'après des chiffres arrêtés jeudi 30 juillet.

Pour autant, si le record est loin, "ça fait plusieurs années de suite que nous sommes systématiquement en dessous de la moyenne pour un mois de juillet". Celle-ci s'établit à 69 mm de précipitations.

Quant à la sécheresse, "les nappes phréatiques sont alimentées en automne et en hiver et vu ce qu'il est tombé à cette période-là, le niveau est correct". Seule la sécheresse de surface est "plus préoccupante" notamment dans les champs.