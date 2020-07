Orne. Alençon-Plage, version Covid-19, arrive pour trois semaines

L'ouverture du rendez-vous estival annuel Alençon-Plage au parc des Promenades d'Alençon aura lieu le jeudi 30 juillet, mais, Covid-19 oblige, pas dans les mêmes conditions que les années précédentes.

L'événement sera sans sable et sans jeux pour les enfants. Il devient "Les beaux jours d'Alençon-Plage", avec des concerts, des spectacles pour enfants et du cinéma en plein air, au parc des Promenades, du mercredi au dimanche de 16 à 22 heures, durant trois semaines, avec une jauge limitée à 500 personnes. Et avec le port du masque obligatoire pour y accéder.

Pratique. Les premiers concerts auront lieu dès jeudi 30 juillet, avec The Harrisson Swing et Passion Coco.