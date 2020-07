Seine-Maritime. Excès de vitesse en série : une Aston Martin à 175 km/h

En cette période de vacances, les forces de l'ordre multiplient les contrôles sur le bord de nos routes. Les excès de vitesse sont nombreux.

La brigade motorisée de Saint-Romain-de-Colbosc a enregistré six dépassements de vitesse autorisée le dimanche 26 juillet sur la D 925, limitée à 80 km/h. Un excès a été particulièrement important : une Aston Martin contrôlée à 175 km/h. Les gendarmes ont procédé à la rétention du permis de conduire du conducteur et le véhicule a été mis en fourrière. Un autre automobiliste a également perdu son permis, contrôlé à 129 km/h.

Plus tôt dans la semaine, d'autres contrôles ont été effectués. Le jeudi 23 juillet, neuf excès de vitesse ont été constatés, dont deux à plus de 50 km/h (un motard de 53 ans à 170 km/h et un automobiliste de 26 ans à 142 km/h) et un individu avec un permis probatoire à 135 km/h. Le lundi 20 février, les gendarmes de Saint-Romain-de-Colbosc ont verbalisé quatre conducteurs, dont un roulant à 137 km/h avec une alcoolémie de 0,82 g/l.