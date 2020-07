Caen. Chemin-Vert : dix cas positifs, les dépistages se poursuivent

L'Agence régionale de santé (ARS) de Normandie indique que le dépistage dans le quartier du Chemin-Vert se poursuit. Un cluster avait été identifié dans le quartier samedi 11 juillet dernier. Afin de casser les chaînes de transmission, des tests gratuits et sans ordonnance avaient été lancés au pôle de vie des quartiers Nord-Ouest, dont ont profité 706 personnes au total jusqu'à mercredi 22 juillet. "Les gens se sont précipités les deux premiers jours. On a compté 452 dépistages", précise l'ARS. Dix cas se sont avérés positifs et sont placés en quarantaine. Pour permettre la poursuite de la surveillance, notamment des cas contacts, le centre de dépistage reste ouvert lundi 27, mardi 28 et mercredi 29 juillet, de 10h à 12h et de 14h à 16h.