Caen. Le Speakeasy ouvre ses portes rue Écuyère 

"J'ai toujours voulu ouvrir un établissement et un jour je suis tombé sur une émission qui parlait des bars speakeasy et de l'ambiance Charleston", explique Nathan Elmer, gérant du Speakeasy. Ancien directeur de l'Hydropathe, il a lancé sa propre affaire. Le Speakeasy propose une décoration de l'Amérique des années 20-30, des cocktails de l'époque (notamment "Le grand retour du Mimosa"), des bières locales, des vins et du "street food" (nachos, hot-dog, pizzetta). Ouvert tous les jours de 17h à 1h. Fermé le mardi.