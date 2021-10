Orne. Covid-19 : aucun nouveau cas détecté au collège Yves-Montant

Mi-juillet, deux élèves et une personne du corps administratif du collège Yves-Montand au Theil dans l'Orne avaient été testés positifs au Covid-19. A la suite de ces trois cas détectés, une campagne de dépistage avait été menée par l'Agence régionale de santé (ARS) de Normandie afin d'éviter tout risque de propagation du virus. Cent quatre-vingt-deux personnes, élèves et personnels de l'établissement, ont été dépistées entre le 15 et le 17 juillet au Centre hospitalier intercommunal Alençon-Mamers et par les infirmiers libéraux du Theil. Les résultats sont rassurants : tous les tests se sont révélés négatifs. Une dizaine de familles, déjà partie en vacances, a réclamé une prescription pour pouvoir effectuer un dépistage sur leur lieu de séjour.