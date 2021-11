Ça bouge en ville. Le plein de nouveautés cet été

Le Supersonic s'agrandit

avec une terrasse

Le bar Supersonic a ouvert ses portes en novembre 2019 rue de Geôle à Caen.

Pendant le confinement, il a entrepris des travaux pour aménager une terrasse extérieure.

"L'objectif était de faire un petit espace vert et un lieu convivial où l'on peut recevoir des groupes", indique Damien Brou, propriétaire des lieux, qui a lui-même effectué les travaux en récupérant des palettes, des chaises ou encore des plantes. Sur ce nouvel espace qui s'apparente à un petit jardin, il est possible de prendre un verre entre amis ou d'accueillir des comités d'entreprise. Outre cet espace, le bar dispose de la grande terrasse face au château. Le Supersonic propose une décoration atypique, "j'aime beaucoup la décoration, la recréation du lieu". Il dispose également d'une table de ping-pong et de quelques jeux de société. En temps normal, des concerts sont organisés, "nous essayons de travailler l'événementiel le plus possible", explique-t-il. Il lui arrive parfois de travailler en collaboration avec Le Quatorze, un traiteur situé dans le même local. Les conditions sanitaires "ne représentent pas un souci majeur avec la saison et les deux terrasses". Son salarié et lui-même portent des masques et ont mis à disposition du gel hydroalcoolique. La spécialité du Supersonic : le gin et en particulier le "gin tonic". Pour venir en déguster, rendez-vous au 43 rue de Geôle à Caen. Des bières, des vins et des super planches sont également au menu ! Ouvert tous les jours, du lundi au samedi de 17 heures à 1 heure, et le dimanche de 19 h 30 à 1 heure. Plus d'informations sur la page Facebook Supersonic Caen.