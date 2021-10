Coup de blues coup de soleil, le dernier hit de Bigflo et Oli en collaboration avec les DJs de Bon Entendeur est sorti il y a quelques jours. Tendance Ouest était l'une des premières radios à vous le diffuser et il est disponible sur la radio digitale Club.

Sur leur compte Instagram, les deux Toulousains ont réalisé un miniclip qui sent bon l'été, au bord de la piscine d'une villa. On voit notamment Bigflo et Oli à bord d'un petit canot pneumatique, le tout en shorts et chemises à fleurs !