Elbeuf. Des pompiers impliqués dans un accident de la route : 7 blessés

Le dimanche 19 juillet, à 22 heures, un accident de la circulation s'est produit, à Elbeuf, impliquant un véhicule des sapeurs-pompiers de l'Eure et deux voitures en face-à-face. Les pompiers, qui transportaient une victime sur un centre hospitalier seinomarin, ont fait plusieurs tonneaux. Au bilan : 7 blessés légers, soit 3 sapeurs-pompiers plus la victime transportée par ces derniers et 3 autres personnes des deux voitures accidentées. Tous ont été transportés au Centre hospitalier d'Elbeuf.