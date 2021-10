Agriculture. Pour fournir les brasseurs locaux, la région mise sur du houblon 100 % normand

À quand la dégustation d'une bière bien fraîche 100 % made in Normandie ? Alors que les brasseries artisanales fleurissent aux quatre coins de la région - la barre symbolique des 100 devrait bientôt être franchie - les matières premières sont encore souvent importées. C'est surtout le cas du houblon, élément indispensable en provenance d'Alsace. Mais la donne pourrait changer, depuis que des agriculteurs normands se sont lancés dans la danse. C'est le cas de David Bernay, qui a dédié plus de 20 000 €, du temps et de la sueur pour "une plantation expérimentale de six rangs d'espèces différentes de houblon", dans sa ferme de Donnay, dans le Calvados. Si plusieurs années seront nécessaires pour se faire un avis sur la productivité des sols et du climat normand, il est déjà possible de se faire un avis sur le goût.

Des investissements importants

Le vendredi 17 juillet, à Barentin, l'association Houblons de Normandie avait justement organisé une dégustation pour des brasseurs locaux. C'est le cas d'Antoine Heullant, créateur de la brasserie Monolith installée au Houlme, qui a apprécié "une variété avec un côté un peu terreux et résineux qui peut coller avec une recette pour l'automne et l'hiver. On part de loin en Normandie, donc c'est un bon départ."

S'il se dit prêt "à jouer le jeu et à les suivre", c'est aussi pour un aspect marketing non négligeable, en proposant à ses clients un produit 100 % régional.

Convaincre les brasseurs et des investisseurs, c'est justement le but de ces dégustations. Car, si cette nouvelle activité pourrait devenir lucrative, elle nécessite de gros investissements pour l'achat des pieds de houblons et du matériel : "Il faut compter à peu près 100 000 € par hectare", théorise David Bernay. Si la quantité de houblon nécessaire est infime pour fabriquer un litre de bière, la rentabilité de la production sera donc un aspect primordial pour l'avenir de la filière.