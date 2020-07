Le Havre. Un Eté en forme : bouger, partager et découvrir

Le décor est magnifique. En cette matinée du mois de juillet, aux abords de la plage du Havre, Jeanine Hervieu, une retraitée, participe à l'opération Un Eté en forme. Elle bouge en faisant du fitness et de la gymnastique d'entretien. "Je pratique cette activité depuis une dizaine d'années", nous dit cette Havraise d'adoption. Et le contexte sanitaire actuel (et son lot de contraintes et de protocoles) n'est pas du genre à lui plomber le moral. Au contraire.

En ce matin de juillet, plusieurs groupes sont répartis aux abords de la plage. Il est loin le temps où les 80 pratiquants occupaient le même espace. Jeanine fait du sport tout au long de l'année. "Ça maintient en forme. Si je suis affalée sur le canapé, c'est que je suis malade", assure-t-elle en souriant.

Cet été, ce sont une trentaine d'activités proposées chaque jour dans le cadre d'Un Eté en forme. "Cela fait plus de 1 000 créneaux gratuits sur deux mois", comptabilise Marine Avenel, manager de Le Havre en forme, une politique publique de la Ville basée sur le sport, dont fait partie Un Eté en forme, dans le but de lutter contre la sédentarité avec trois mots-clés : bouger, partager et découvrir.

Un Eté en forme est ouvert à tous, dès 6 ans. Inscriptions sur lehavreenforme.fr