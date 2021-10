Manche. Guernesey appelle au respect de la quatorzaine avec le Covid-19

Les États de Guernesey, où beaucoup de marins français tentent d'accoster avec les beaux jours, ont rappelé lundi 13 juillet dans un communiqué qu'une quatorzaine était imposée à toute personne souhaitant accéder à ces îles anglo-normandes et à leurs eaux en raison du Covid-19. "Alors que la météo estivale nous est très favorable, nous comprenons que de nombreux marins français souhaitent profiter des magnifiques paysages et des eaux claires autour de Guernesey, Aurigny, Sercq et Herm", expliquent-ils. "Malheureusement (...) il convient que toutes personnes arrivant dans le Bailliage (groupement d'îles NDLR), de n'importe où dans le monde, doivent s'isoler pendant 14 jours à leur arrivée et ceci inclut toutes les arrivées par des navires privés ou affrétés. Le non-respect de la période d'isolement légale de 14 jours est une infraction pénale", selon ce communiqué. "Le mouillage, les ports de plaisance et les plages de toutes les îles du Bailliage sont fermés à tous les navires battant pavillon extérieur aux îles", ajoutent-ils.

Seuls les navires "ayant un réel besoin urgent de se rendre ou de mouiller dans les eaux du Baillage" pourront le faire, sous conditions. Ils devront alors respecter la quatorzaine en vigueur. Les frontières du Baillage sont fermées depuis le 19 mars.

"Les habitants de Guernesey, Alderney, Sercq et Herm ont bataillé dur pour éliminer le Covid-19 des îles du Bailliage, et nous espérons pouvoir accueillir nos visiteurs dans un avenir proche", expliquent-ils. Guernesey a un statut spécial, qui relève de la couronne britannique et non du gouvernement britannique.

Avec AFP.