Normandie. Des gérants de boîte de nuit interpellent Olivier Véran

L'état d'urgence sanitaire prend fin le vendredi 10 juillet, à minuit. Les stades et hippodromes pourront accueillir du public, avec une limite fixée à 5 000 spectateurs. Les boîtes de nuit, elles, ne rouvriront pas comme l'espéraient de nombreux gérants. Une cinquantaine de patrons de discothèques normandes s'est d'ailleurs réunie le jeudi 9 juillet au soir, dans la boîte de nuit Le 32 à Caen, pour discuter des actions à venir. Une vingtaine d'entre eux, essentiellement des gérants de discothèques normandes, est passée à l'action ce matin, dont Xavier Blanchet, représentant du syndicat des discothèques en Normandie : ils se sont déplacés à Paris pour interpeller le ministre des Solidarités et de la Santé Olivier Véran, avant son passage à BFM TV : "Il nous a dit que les discothèques devaient rester fermées car ce sont des endroits confinés, donc pour l'instant nous n'avons pas de perspectives", indique Xavier Blanchet. "Cet après-midi, il y a un conseil de défense et il nous a dit qu'il allait parler de notre petit entretien de ce matin et qu'il allait parler pour dégager un moyen financier."