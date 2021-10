Évreux. Covid-19 : une campagne de dépistage gratuite

C'est gratuit et sans prescription médicale. Une opération de dépistage du Covid-19 sera menée à Évreux à compter du mercredi 15 juillet et jusqu'au samedi 25 juillet inclus. Il s'agit de repérer très précocement l'apparition de nouveaux cas, en particulier de nouveaux cas groupés, pour contenir la circulation virale sur le territoire. En cas de résultat positif, les contacts à risque seront contactés et invités à respecter une quatorzaine, puis testés pour casser la chaîne de transmission du virus.

Cette opération se fait sur la base du volontariat : tous les passants peuvent être dépistés, avec ou sans symptôme. Pour ce faire, les personnes doivent se munir de leur carte vitale et d'une pièce d'identité. Le dépistage ne nécessite pas de prescription médicale, mais une prise de rendez-vous (dès le lundi 13 juillet) en appelant le : 06 24 12 93 92.

Les prélèvements auront lieu à Évreux, sur deux sites, de 12 heures à 18 heures :

- laboratoire de biologie médicale, Saint-Pierre, rue Saint-Pierre à Évreux

- laboratoire de biologie médicale, route de Saint-André à Évreux (Galerie Saint-André).

(NB : le samedi, les horaires sont de 9 heures à 13 heures et uniquement sur le site de la galerie Saint-André).