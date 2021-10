Le Havre. Découvrir et tester de nouveaux espaces publics dans le centre-ville reconstruit

Le mercredi 8 juillet, un forum public d'information s'est déroulé au Havre. C'était l'occasion de découvrir les premières lignes du projet d'aménagement du quartier des bassins. Il s'agit de la requalification des espaces publics du centre-ville reconstruit. La concertation lancée en 2019 auprès des habitants a permis de faire émerger de nouveaux désirs pour ces lieux.

"Un test grandeur nature"

Dès le 11 juillet et jusqu'au 4 octobre, des installations éphémères permettront de tester de nouvelles configurations inspirées par les contributions des habitants, dans les quartiers Notre-Dame et Saint-François, mais également rue de Paris. "C'est un test grandeur nature. Ces installations ne sont pas définitives. On va voir comment ça fonctionne. De toute façon, en octobre-novembre, on organisera un nouvel atelier de concertation avec les habitants pour évaluer ce test. On échangera avec les usagers, les riverains et les commerçants, présente Stéphanie Gairard, manager du projet du centre-ville reconstruit. "On veut donner de la grandeur à la place du Vieux Marché, qui est aujourd'hui une cour fonctionnelle avec une centaine de places de parkings… On souhaite également retrouver de la nature en ville, car c'est très minéral dans ces quartiers, trouver des itinéraires piétons et vélos plus sympathiques."

Concernant la rue de Paris, le consensus n'a pas encore été trouvé.

Certains sujets, comme la rue de Paris, font encore débat

Les travaux ne devraient pas commencer avant 2022-2023.

Un rayonnement de la Ville

Lors du forum public, nous avons rencontré Anne-Charlotte Perré et Lise Legendre, toutes les deux guides conférencières de la maison du patrimoine : "Nous sommes venues pour nous tenir informées de ce qui se passe au Havre, de ce qui se fait pour pouvoir nous informer et pour pouvoir répondre aux questions des visiteurs."

Anne-Charlotte approuve la démarche.

Lise ajoute : "Je trouve que c'est particulièrement intéressant de traiter la place du Vieux Marché, car c'est un lieu très important de la vie de la Ville du Havre, lorsqu'elle a été créée au XVIe siècle. Le Muséum d'histoire naturelle, qui a survécu aux bombardements de la Seconde Guerre mondiale, mérite d'être remis en valeur en valorisant cette place. De toute façon, il en impose par sa très belle architecture." Ces futurs changements pourraient avoir un impact positif sur leur métier. "La Ville du Havre a acquis une certaine attractivité vis-à-vis des gens de l'extérieur. Il est certain que le projet prévu pour améliorer la qualité de vie des habitants de Notre-Dame et de Saint-François va également contribuer à l'accueil des touristes."