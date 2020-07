Normandie. Le tourisme local souffre des effets de la crise sanitaire

Le tourisme en Normandie souffre sans surprise de la crise sanitaire et économique. Après le confinement du 15 mars au 11 mai, puis la règle des déplacements limités et une interdiction de réouverture des bars, cafés et restaurants avant le 2 juin, la toute première enquête de conjoncture touristique en Normandie, réalisée auprès des professionnels pour mesurer la tendance du mois de juin, fait état d'un constat morose, avec l'absence de la clientèle internationale et de taux de réservations en nette baisse pour les mois à venir.

Que disent les restaurateurs ?

61% des professionnels qualifient la fréquentation en juin de mauvaise et 92% la notent logiquement en baisse par rapport à juin 2019. Près des trois quarts des professionnels sondés affirment que les clientèles françaises les plus présentes en juin dernier ont été les Normands et les Franciliens.

Dans les restaurants, la situation est plus nuancée, note Normandie Tourisme. Bien qu'une activité, au mieux partielle, ait pu avoir lieu pendant la période de confinement, les établissements qui ont pu rouvrir à partir du 15 juin ont tout de suite noté un retour des clientèles.

Ainsi, si 35% des restaurateurs qualifient le mois de juin de mauvais, ils sont 32% à l'avoir trouvé bon. La fréquentation est toutefois en baisse par rapport à juin 2019 pour 85% d'entre eux. Enfin, les prévisions sont moyennes pour 1 restaurateur sur 2, mauvaises pour 38%, mais bonnes pour 13% d'entre eux. Sur l'ensemble des répondants, les prévisions sont moyennes pour 43% des professionnels du tourisme interrogés, mais restent mauvaises pour 42% d'entre eux. Elles sont bonnes pour 16% des participants à l'enquête.

Les contraintes de protocoles à installer et à maintenir dans les établissements amènent la méfiance des gérants, dont les moins optimistes s'interrogent sur la capacité d'adaptation des touristes face à cette nouvelle configuration.