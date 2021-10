Musique. Découvrez le nouveau clip de Louane : Donne-moi ton cœur

La jeune maman est de retour sous les projecteurs cet été, avec un titre coécrit en compagnie du rappeur belge Damso. Pendant le confinement, la jeune blonde s'est non seulement occupée de sa fille Esmée, mais elle a aussi concocté plusieurs chansons à son public.

Deux après la sortie de son 2e album et après avoir terminé sa tournée à succès, c'est avec un morceau inédit que la chanteuse revient. Et ce n'est pas qu'une simple collaboration : le clip apporte beaucoup de couleurs et de chaleur, et le son a lui aussi été travaillé finement, à tel point que Donne-moi ton cœur est proposé en version audio 8D. Une technique auditive qui donne l'impression que le son vient de la pièce où l'on se trouve et non du casque.

Voici le clip original.

Pour profiter pleinement de la version en 8D, il est conseillé d'utiliser un casque ou des écouteurs !

Le 3e album de Louane paraîtra cette année, à l'automne.