Gonfreville-l'Orcher. Un blessé grave dans un accident entre deux véhicules

Le mardi 7 juillet, peu avant 20h45, un accident s'est produit sur la commune de Gonfreville-l'Orcher (Seine-Maritime). Dans des circonstances encore inconnues, l'accident a impliqué une voiture de tourisme et une camionnette au sein de l'entreprise SMR. Une société dont l'activité est la manutention portuaire et le stockage de véhicules, expliquent les pompiers de Seine-Maritime. Bilan : 4 blessés : trois légèrement touchés et un blessé grave.

Les victimes ont été transportées à l'hôpital Jacques Monod.