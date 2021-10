En questions. "Nous aurons peut-être un très grand Garde des sceaux"

Quelle a été votre réaction à la nomination d'Éric Dupond-Moretti comme ministre de la Justice ?

La première réaction est une réaction de surprise. La première satisfaction est de savoir que c'est un avocat. La deuxième, c'est de savoir que c'est cet avocat-là, parce que c'est quelqu'un qui a du talent et qui connaît bien la chose judiciaire, qui connaît bien les rouages de la justice. Effectivement, il peut avoir son franc-parler et peut avoir des positions qui ont pu apparaître, pour certains, problématiques. Mais c'est quelqu'un du terrain. Notre institution judiciaire a besoin de se réformer sur un certain nombre de sujets, la justice des mineurs, l'indépendance du Parquet… On peut être certain qu'il ira au bout des dossiers.

Les syndicats de magistrats ont vivement réagi à sa nomination. Sa relation avec eux sera-t-elle un problème pour sa fonction ?

Je regrette les prises de position ad hominem qui ne sont que des pétitions de principe. Il faut juger sur les actes. Il a été un avocat parfois rugueux en audience, mais il a eu des rapports cordiaux avec un certain nombre de magistrats. Il a vu le meilleur comme le pire. Il va s'attaquer au pire. Son discours a été un discours très apaisé. Il n'est pas le ministre de la Guerre. Il sera le ministre des Libertés fondamentales. Et ça, on ne peut que s'en réjouir.

Il a parlé des conditions de détention, de conditions de travail déplorables pour les juges et les greffiers… Cela pose toujours la question des moyens. Peut-il vraiment faire des miracles ?

Nicole Belloubet disait qu'elle avait un petit budget et elle se satisfait d'une petite augmentation… Ce n'est pas suffisant. On attend un grand grenelle de la justice. C'est l'un des piliers fondamentaux de l'État.

Et la justice a été purement et simplement gelée. Aujourd'hui, on a un effet tsunami avec un retard absolument considérable sur les dossiers. Il y a un problème de moyens humains et d'encadrement. Je nous souhaite qu'il réussisse. Nous aurons peut-être un très grand Garde des sceaux. Pas seulement parce que c'est un avocat, mais parce que c'est un homme de conviction, qui va peser de tout son poids pour parvenir à obtenir une amélioration.

Ses intentions sont claires sur l'indépendance de la justice, la réforme du parquet…

On n'arrête pas aujourd'hui d'avoir des atteintes au secret de l'instruction ou des atteintes à la présomption d'innocence. Ce n'est pas la première fois que l'indépendance entre les magistrats du Parquet et ceux du siège est posée. Ce qui a fait, historiquement, l'État de droit en France, va enfin être restauré. Après son discours, je suis très enthousiaste.

Vous avez fait face à Éric Dupond-Moretti dans les prétoires, lors d'un procès d'Assises. Quel souvenir en gardez-vous ?

Ça a été un combat ! Parfaitement respectueux. Mais ça a été rugueux, ça a été dur, comme toujours face à des gens qui sont engagés par des convictions. Ça a été une très belle expérience. Nous nous sommes salués, indépendamment de ce qui a pu se dire à l'audience et on était convaincus l'un et l'autre que nous avions raison. Sa cliente a été condamnée. La partie civile que je représentais a obtenu satisfaction. Mais peu importe. Nous avions l'un et l'autre été à la hauteur de nos responsabilités.