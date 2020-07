Près de Saint-Lô. 32 sapeurs-pompiers mobilisés sur l'incendie d'une maison

Un incendie s'est déclaré ce mardi 7 juillet vers 6 heures, dans une maison d'habitation au lieu-dit La Hétaudière à Canisy.

À l'arrivée des sapeurs-pompiers, les combles étaient en feu. Trois lances à eau ont été nécessaires pour éteindre l'incendie.

Les centres de secours de Canisy, Saint-Lô, Torigny et Marigny ont été mobilisés avec deux fourgons incendie, une échelle aérienne, un camion-citerne grande capacité et un véhicule de soutien logistique pour l'incendie. Un soutien sanitaire pour les personnels exposés, avec une ambulance et un infirmier, a également été mis en place durant cette intervention.

Les propriétaires de la maison seront relogés sur la commune.