Manche. Rallier le Mont Saint-Michel depuis Paris en train est désormais possible

Découvrir le Mont Saint-Michel en train depuis Paris, c'est désormais possible avec une ligne de trains dédiée depuis ce lundi 6 juillet au départ de la gare de Paris Montparnasse. L'arrêt se fait en gare de Pontorson, où une navette emmènera les visiteurs directement au Mont Saint-Michel, pour un montant de 27 € (tarif jusqu'au 27 septembre). En complément et en partenariat avec le Comité régional du tourisme, une réduction sur le billet d'entrée de l'Abbaye du Mont Saint-Michel pourra être obtenue (avec justificatif de titre de transport).

Achat et réservation en ligne exclusivement, depuis le site de l'Abbaye.

Une nouvelle offre pour l'été

Pour célébrer cette nouvelle liaison et cette offre estivale, des animations seront proposées dans les trains tout cet été. Et pour répondre aux envies d'ailleurs des voyageurs et valoriser les destinations et activités touristiques locales, la Région Normandie et SNCF lancent des offres commerciales attractives pour découvrir ou redécouvrir la Normandie :

• La valorisation de 15 destinations normandes emblématiques tout au long de l'été, accessibles depuis Paris à petit prix.

• Le renouvellement du Pack Tribu pour les trajets en train entre Paris et la Normandie : -25 % de réduction sur le coût global du panier pour les groupes de 4 à 7 personnes.

• 100 000 billets à moins de 10 euros pour voyager en TER en Normandie.

• Le renouvellement du Pass Normandie Découverte, qui permet, pour un prix unique de 20 euros, à deux adultes de circuler sur tout le réseau normand en illimité pendant deux jours.

• La création d'un Pass jeune TER de France pour permettre aux 12/25 ans de voyager en Normandie et partout en France durant un mois pour 29 euros.

Renseignements et réservations aux guichets des gares de la SNCF et sur ouisncf.