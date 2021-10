En questions. Vélo : "Le pays d'Elbeuf est sous-équipé en piste cyclable"

Après l'annonce de l'aménagement de pistes cyclables de part et d'autre du pont Jean-Jaurès à Elbeuf, un groupe de discussion Facebook a été créé en juin dernier, à l'initiative de Pierre Couronné, un Elbeuvien de 68 ans passionné de cyclisme et partisan d'une valorisation du vélo dans le pays d'Elbeuf notamment. De quoi échanger avec les amateurs de la petite reine sur les besoins du territoire, pour ensuite formuler des propositions.

Rencontre avec Pierre Couronné.

Pourquoi avoir initié ce projet ?

Le pays d'Elbeuf est sous-équipé en pistes cyclables. Le peu de pistes présentes est insatisfaisant. Elles ne commencent nulle part et ne se terminent nulle part, empiètent parfois sur le trottoir… Le but de cette initiative, soutenue par l'association de promotion du vélo rouennaise Sabine, est d'échanger sur la mise en place d'un projet global entre les communes du pays d'Elbeuf sur la création de pistes cohérentes et sécurisées entre les communes.

Votre démarche a-t-elle été bien

accueillie ?

Oui. Le groupe, créé le 20 mai dernier, a connu un franc succès avec 100 adhérents au bout de 10 jours et près de 150 aujourd'hui. En cette période de crise sanitaire, les échanges se faisaient uniquement via Facebook. Nous pouvons désormais poursuivre en présentiel depuis lundi 6 juillet, à l'occasion d'un apéro-vélo sur la plage de Saint-Aubin.

Quelles sont vos attentes à la suite de cette rencontre ?

Cette réunion a pour but d'aboutir à un projet cycliste global d'agglomération, élaboré par les usagers eux-mêmes. Cette réunion sera suivie de trois autres tous les 15 jours.