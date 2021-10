Rouen. Le Rouen Handball est fixé sur sa date de reprise

Quatre mois après l'arrêt des championnats de handball, les athlètes du Rouen Handball connaissent désormais la date du grand retour à la compétition. Les féminines, qui sont parvenues à se hisser en Nationale 1 après la fin prématurée du championnat en mars dernier, retrouveront le parquet lors du week-end des 12 et 13 septembre. Elles pourront compter sur l'expérience des dernières recrues Lea Aubertot, Laura Chédru, Emma Perche, ainsi qu'Amély Elisa, pour parvenir à relever ce nouveau défi. La Nationale 2 masculine, qui accueille trois nouvelles têtes, Clément Pignol, Barthélémy Wade et Nathan Benard, devra encore patienter jusqu'au week-end des 19 et 20 septembre avant de pouvoir retrouver la compétition.