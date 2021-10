Football. Bruno Irles : "J'arrive dans un club ambitieux"

Arrivé le 29 mai dernier, le coach de Quevilly Rouen Métropole, Bruno Irles, a été présenté le vendredi 3 juillet à la presse. Le nouveau technicien rouge et jaune a notamment confié les raisons de sa venue au club : "J'arrive dans un club professionnel, structuré, ambitieux, qui a déjà connu la Ligue 2 et qui souhaite y retourner [...] Mes pouvoirs sportifs s'élargissent notamment dans l'élaboration de l'effectif et du staff."

Oublier la dernière saison

Un effectif qui se dessine encore un peu plus avec la signature du défenseur central Ahmed Soilihi, en provenance de l'Athlético Marseille. L'ex-entraîneur de Pau a tenu à rappeler que "le club reste sur une saison médiocre et il a fallu réaliser un grand renouvellement au sein de l'effectif afin d'écrire une nouvelle page de l'histoire".

De son côté, l'effectif du Football Club de Rouen est consolidé par l'arrivée de sept nouvelles recrues : Baidy Sall, Arthur Dallois, Jeremy Grain, Saidou Sam, Jeffrey Baltus, Djibi Banor et Malik Abdelmoula. Les Diables Rouges ont retrouvé le chemin de l'entraînement le lundi 6 juillet.