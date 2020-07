Dieppe. Sauvetage d'un kitesurfeur en difficulté au large de la pointe d'Ailly

Le lundi 6 juillet à 21 h 40, le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Gris-Nez est informé par les pompiers du Centre opérationnel départemental d'incendie et de secours de Dieppe que deux kitesurfeurs sont en difficulté à 150 mètres environ de la plage d'Ailly. Le CROSS Gris-Nez engage immédiatement un canot de la station de la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) de Dieppe, les pompiers du CODIS de Dieppe, l'hélicoptère Dragon 76 de la sécurité civile du Havre pour leur porter assistance. Arrivés sur zone à 22 h 05, les pompiers récupèrent un kitesurfeur qui est ensuite transféré sur le canot de la SNSM. Le deuxième kitesurfeur a regagné la plage sain et sauf par ses propres moyens.

Après auscultation, il n'a pas été jugé nécessaire d'hospitaliser ces deux personnes.