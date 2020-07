Caen. Free Shop : "On a notre propre définition dulibre-échange"

On a tous rêvé de faire du shopping sans rien payer. Dans la boutique Free shop, c'est possible ! "C'est un espace de dons. C'est un lieu où les gens peuvent prendre et donner ce qu'ils veulent, sans contrepartie", explique Raphaël Marchal, membre de l'association Café Sauvage et du collectif LaBa. Situé au 83 rue de Geôle (anciennement l'école des beaux-arts de Caen), ce petit magasin est ouvert le lundi, de 17 heures à 20 heures et le vendredi de 10 heures à 18 heures. Cette boutique a vu le jour grâce au collectif LaBa, qui est composé d'une dizaine d'associations. "On a notre manière de voir le libre-échange. Nous, on voit ce lieu-là comme un endroit qui n'est pas monétisé, qui donne un rapport plus humain", détaille le bénévole.