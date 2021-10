Calvados. Cet été, les colonies de vacances sont contraintes de réduire la voilure

Avant le 2 juin, les directeurs des colonies de vacances s'attendaient à faire saison blanche. Or, depuis le déconfinement, ils tentent de sauver la casse, malgré un protocole sanitaire qui évolue en permanence.

Peu d'activités à l'extérieur

À l'Union normande des centres maritimes et touristiques (UNCMT) d'Hérouville-Saint-Clair, le nombre de séjours proposés cet été a été divisé par deux. "On a conservé 18 camps cet été, contre 44 habituellement", explique Mickaël Brochen, le responsable. Cette année, les enfants resteront en Normandie. Les séjours vers Londres, la Bretagne, la montagne et le Sud sont annulés. "On remplit ceux que l'on maintient à 70%, ce n'est pas si mal", tient à relativiser Mickaël Brochen.

Les jeunes seront répartis par groupe de quinze. Si les colos sont souvent appréciées pour les activités proposées en dehors du site, les animateurs doivent redoubler d'imagination pour organiser des activités de plein air. "On va éviter d'aller dans les parcs d'attraction ou au marché avec les enfants par exemple."