Calvados. Protection de l'environnement : Les Tirelires Vertes récoltent des fonds

Il y a un an, Dylan Onorato-Lechevalier, Romain Wahl et Amandine Rousseau ont créé Les Tirelires Vertes. Tous originaires de Saint-Aubin-sur-Mer, ils ont décidé de se réunir afin d'aider à protéger l'environnement. "On s'est dit qu'on devrait faire comme les pièces jaunes", explique Dylan Onorato-Lechevalier, le président de l'association. Au total, neuf tirelires sont mises en place dans des boulangeries de Saint-Aubin-sur-Mer, Langrune-sur-Mer, Luc-sur-Mer et Douvres-la-Délivrande, trois supplémentaires vont être installées dans les offices de tourisme de Courseulles-sur-Mer, Luc et Saint-Aubin. Depuis le 22 juin, vingt euros ont été récoltés. "On a fait la demande à la mairie de Saint-Aubin pour faire un jardin partagé. On sensibilise aussi sur nos réseaux", développe le bénévole. L'association a pour but de planter des arbres, fabriquer des nichoirs et des abris à hérissons. L'argent obtenu va pouvoir financer ces initiatives, mais aussi servir pour faire des appels à projets pour aider d'autres associations qui souhaitent préserver l'environnement.