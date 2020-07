Caen. Emilie & Géraldine : un nouveau drive itinérant

Le drive itinérant Emilie & Géraldine propose de faire ses courses en ligne pour "toute la maison" : produits alimentaires, ménagers et cosmétiques. "Des produits locaux et bio qui prônent le zéro déchet", indique Emilie. Ce drive est itinérant : il est possible de venir retirer sa commande dans plusieurs points de retrait à Caen et ses alentours : Esquay-sur-Seulles, Saint-Contest, la Grâce de Dieu à Caen, Cairon et au local lui-même.

Informations sur emiliegeraldine.fr.