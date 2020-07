Cuisine. Chipolatas grillées et croustilles de légumes

Pour 4 personnes

Préparation : 30 mn

Cuisson : 40 à 45 mn

Marinade : 30 à 40 mn

Ingrédients

8 chipolatas

Pour la marinade

Le jus d'un citron jaune

Quelques feuilles de persil plat

Quelques feuilles de basilic rouge

3 cuillères à soupe d'huile d'olive

Pour les croustilles de légumes

120 g de petits pois écossés

350 g de pommes de terre

1 à 2 carottes

1 petite courgette

1/2 poivron rouge

1/2 poivron orange

1/2 botte de coriandre

2 œufs

De l'huile d'olive, sel, poivre du moulin

Préparez la marinade en mélangeant tous les ingrédients. Faites mariner les chipolatas pendant 30 à 40 minutes en les retournant régulièrement.

Préparez les croustilles. Lavez tous les légumes. Plongez les petits pois dans l'eau bouillante salée pendant 12 à 15 minutes. Pelez les carottes et les pommes de terre. Râpez-les ainsi que la courgette. Égouttez-les quelques minutes.

Épépinez et taillez les poivrons en petits dés. Rincez la coriandre et ciselez-la finement.

Dans un grand saladier, mélangez les légumes râpés, les dés de poivrons, les petits pois et la coriandre finement ciselée. Ajoutez les deux œufs et mélangez bien. Assaisonnez de sel et de poivre du moulin.

Faites chauffer un peu d'huile d'olive dans une poêle. Déposez une à deux cuillères à soupe de préparation et confectionnez des galettes rondes. Faites cuire à feu doux pendant 8 à 10 minutes en surveillant la cuisson. Retournez-les délicatement à l'aide d'une spatule et prolongez la cuisson de 8 à 10 minutes.

Pendant ce temps, faites griller les chipolatas marinées pendant environ 15 minutes en les retournant à mi-cuisson. Servez les chipolatas grillées accompagnées d'une croustille de légumes et d'une salade verte !

Conseil

Piquez les saucisses avant de les mettre sur le gril pour permettre à la graisse de s'échapper pendant la cuisson.