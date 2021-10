Bermonville. Accident : un homme de 19 ans héliporté après avoir percuté un arbre

Un terrible accident est survenu ce dimanche 5 juillet, vers 5 heures du matin. Un véhicule seul a terminé sa course dans un arbre sur la commune de Terre-de-Caux, anciennement Bermonville, au carrefour de la départementale 26 et départementale 29. La voiture s'est retrouvée sur le toit. Treize sapeurs-pompiers ont procédé à la désincarcération du véhicule, où se trouvait un jeune homme de 19 ans.

La victime, en état d'urgence absolue et inconsciente, a été prise en charge par le SMUR. Elle a ensuite été transportée médicalisée par l'hélicoptère Dragon 76 vers le CHU de Rouen. La circulation entre Yvetot et Fauville-en-Caux a été coupée jusqu'à 8 heures du matin, le temps de l'intervention.