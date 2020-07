Football. Le championnat de Régional 1 filmé et diffusé en direct

Lors de la saison 2020/2021, le championnat de foot de Régional 1 Normandie sera filmé et diffusé en direct sur internet. Les clubs de Régional 1 étaient conviés, ce samedi 4 juillet, au siège de la Ligue, afin de se voir présenter le projet. Les 26 clubs concernés se verront équipés d'un système de captation muni de deux caméras, autonomes et intelligentes, cet été. Ces caméras automatisées et l'intelligence artificielle proposeront des images haute définition 4K. À travers ce dispositif, il sera désormais possible de visionner en direct et gratuitement tous les matchs de Régional 1 sur smartphone, tablette, ordinateur ou sur TV via une plateforme internet dédiée au championnat R1 Normandie. Cette dernière, en cours de création, verra le jour pour la reprise du championnat. Les supporters pourront également visionner les moments forts de chaque rencontre dans l'heure qui suivra le coup de sifflet final. Ce service proposé gratuitement aux clubs va leur offrir une visibilité sans précédent afin de développer leur stratégie de partenariat.