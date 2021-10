Foot: Leroy Sané transféré de Manchester City au Bayern Munich

"Le jeune homme de 24 ans a signé un contrat de cinq ans jusqu'au 30 juin 2025 et commencera à préparer la saison 2020-2021 à Munich la semaine prochaine", a indiqué dans un communiqué le tout récent champion d'Allemagne.

Le club bavarois n'a pas précisé le montant du transfert mais la presse allemande parle de 49 millions d'euros alors que Sané n'avait plus qu'un an de contrat avec City. Cette somme est assortie de bonus qui pourraient faire grimper la note jusqu'à 60 millions, selon des médias britanniques, ce qui en ferait le plus important transfert des Citizens.

Selon le magazine spécialisé Kicker, les vice-champions d'Angleterre ont également obtenu une clause de revente du joueur qui leur donnerait une part de 10 % du prix de transfert en cas de vente éventuelle de Sané.

"C'est un joueur exceptionnel qui a prouvé ses qualités au cours des dernières années, notamment au sein de l'équipe nationale. Notre objectif est de réunir les meilleurs joueurs allemands au FC Bayern et la signature de Leroy souligne cet objectif", s'est félicité le patron du club bavarois, Karl-Heinz Rummenigge.

"Je connais Hansi Flick de l'équipe nationale des moins de 21 ans, nous avions de très bonnes relations là-bas. Je veux gagner le plus de trophées possible avec le FC Bayern, et la Ligue des champions est la priorité absolue", a de son côté déclaré le gaucher de 24 ans.

Son transfert avait failli être conclu l'été dernier mais Sané avait été victime en août d'une grave blessure -rupture du ligament croisé antérieur du genou droit- qui avait fait capoter le deal. A l'époque, les sommes avoisinaient les 100 à 120 millions d'euros.

Avec ce transfert attendu de longue date, le Bayern poursuit encore son processus de renouvellement et de rajeunissement.

Désormais avec Sané, Coman et Gnabry sur les ailes, le champion d'Allemagne, qui peut encore espérer décrocher le triplé cette saison (finale de la Coupe d'Allemagne samedi contre Leverkusen et quart de finale de C1 contre Chelsea début août), tourne doucement la page de l'époque Ribéry-Robben, qui ont tous deux quitté le club il y a un an.