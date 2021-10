Rouen. François Depeaux : l'homme aux 600 tableaux

Directeur général de la saison Normandie impressionniste sur le territoire de la Métropole de Rouen, Sylvain Amic, directeur du Musée des Beaux-Arts, nous présente cette nouvelle exposition.

Qui fut François Depeaux ?

C'était un industriel rouennais. Surnommé "Le Charbonnier", il fait fortune grâce à ses mines de charbon au Pays de Galle. Mais ce fut surtout un amateur d'art éclairé, qui collectionne très tôt les peintures impressionnistes alors que le mouvement pictural est encore loin d'être accepté. À Rouen, il a joué un rôle majeur, car il fait don de 53 tableaux au Musée des Beaux-Arts de Rouen en 1909. C'est la troisième donation d'une collection impressionniste à un musée d'État après le legs Caillebotte et le legs Moreau-Nelatton. Et c'est surtout grâce à lui qu'on a pu constituer la collection du Musée des Beaux-Arts, qui est toujours la principale collection impressionniste de province.

Quels étaient les goûts de ce collectionneur d'art ?

Cette exposition tout à fait inédite permet de reconstituer l'évolution de sa collection au fil du temps. François Depeaux aime vendre et acheter. C'est avant tout un homme d'affaires et il va contribuer à lancer certains peintres, même si certains de ses paris audacieux se soldent par un échec. Il a, par exemple, échoué à promouvoir la peinture du Rouennais Delattre au-delà des frontières normandes. C'est en 1890 qu'il commence sa collection et c'est dans cette période qu'il achète des Monet et Sisley, avant que leur côte ne flambe considérablement. Dans sa collection, on constate une nette prédilection pour la peinture de Monet, Sisley, Pisarro, mais aussi Lebourg et Fréchon.

Comment s'organise l'exposition ?

80 toiles sont exposées. Toutes ont transité dans les mains de ce collectionneur. Parmi les 600 toiles qui ont, à un moment ou à un autre, fait partie de sa collection, on en a identifié près de la moitié. Forts de ces informations, nous avons souhaité organiser cette exposition de manière rétrospective, afin de comprendre comment s'est constituée cette collection au fil du temps. L'exposition commence donc avec la donation de 1909 puis, de salles en salles, on revient sur les achats antérieurs de Depeaux. Cela nous permet de comprendre comment, au fil du temps, il a constitué sa collection. En 1901 il fait déjà du tri dans ses toiles et se défait par exemple de sa collection d'œuvres de Toulouse Lautrec. L'exposition permet aussi d'étudier sa relation avec l'Angleterre et la relation très forte qu'il entretenait avec Sisley, originaire du Pays de Galles. Mais grâce à cette exposition, on comprend aussi le rôle moteur de Depeaux dans la création de l'École de Rouen. Dans la chronologie de sa collection, 1906 est une date majeure. C'est un moment tragique, car, à cause de son divorce, il est contraint de vendre sa collection. Mais grâce à l'entremise du marchand d'art Durand-Ruel, il parvient à la reconstituer en partie.

Pratique. Du 11 juillet au 15 novembre. Musée des Beaux-Arts de Rouen. 8 à 11 €. mbarouen.fr