Tendance Confidences. Rencontre avec l'aumônier général des Scouts de France

Pour Tendance Confidences, Jean-Luc Lefrançois reçoit Benoît Vandeputte, ancien journaliste à La Croix et au Jour du Seigneur, aujourd'hui aumônier général des scouts de France.

Parlez-nous de l'esprit des scouts ?

Ils sont disponibles et ouverts. Certains viennent de familles catholiques, d'autres non. Pour ces derniers, c'est une découverte totale du christianisme. C'est de l'évangélisation. Les jeunes, même les non-croyants, savent bien que le scoutisme est lié au christianisme. C'est l'une des forces du mouvement que d'assumer ses valeurs chrétiennes et de s'ouvrir à tous.

Et la foi en Dieu dans tout cela ?

Les jeunes, par intuition ou par conviction, sont convaincus que la religion est importante et qu'il ne faut pas l'abandonner aux fanatiques. Le scoutisme apprend l'inverse du fanatisme : il est l'école d'une religion qui console et construit et aide les jeunes à bâtir un récit fondateur.

Dieu dans la nature ?

Cet aspect "force" ne me dérange pas. En théologie, c'est ce que nous appelons la "présence d'immensité". C'est la perception la plus immédiate de Dieu, à travers cette nature qui n'est pas que le fruit du hasard et de la nécessité. Chacun peut en faire l'expérience !

Quel est le projet pédagogique chez les scouts ?

Ensuite, nous avons un projet pédagogique scout qui consiste à dire aux jeunes : "Dieu, c'est plus". Plus que ce que vous imaginez. Et d'abord autre chose, puisque Dieu est une relation. Nous cherchons à partager avec les jeunes un Dieu qui fait alliance et tient promesse. (extraits du Pèlerin Magazine)