Basket (Nationale 1). Le Caen BC affiche désormais complet

Cette fois, il n'y a plus de place à prendre dans l'effectif du Caen Basket Calvados. En enrôlant l'Américano-Nigérian Jeremiah Mordi, le club calvadosien a fait grimper à dix le nombre de joueurs professionnels sur lesquels pourra compter le coach Fabrice Courcier la saison prochaine, pour bâtir son collectif. "On ne veut pas un joueur qui va mobiliser la balle, qui va tenter 20 tirs par match et qui ne veut évoluer en Nationale 1 Masculine que pour se montrer", avait prévenu l'entraîneur tandis qu'il cherchait encore à trouver son fameux dixième homme. Et il semblerait qu'il ait trouvé la perle rare avec ce poste deux de 24 ans, qui sort de trois excellentes saisons au Canada, ce que rappelle le club normand sur son site internet lors de sa présentation. Figurant dans le cinq majeur de la Division 1 canadienne la saison dernière, Jeremiah Mordi va apporter en Normandie son dynamisme à toute épreuve et son sens du shoot, lui qui affichait 16 points par match en moyenne lors du dernier exercice, pour sept rebonds et six passes décisives. Loin d'être anodin.