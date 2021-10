Handball (Nationale 1). L'union sacrée autour des Vikings de Caen

Il reste au Caen Handball bien des embûches à contourner pour retrouver la Proligue dans un an. Cependant, les Vikings semblent sur la bonne voie, après une saison sportive difficile et un printemps chaotique. "On s'est organisés, explique le président Thomas Lamora on a curieusement resserré les boulons, on n'a pas fait de folies. Les joueurs sont attachés au projet et à l'avenir des Vikings en Proligue, donc ils ont été arrangeants." S'il salue l'attitude bienveillante de ses handballeurs, le président caennais n'oublie pas non plus tous ceux qui devraient permettre au club de passer l'obstacle de la crise sans trop de dégâts : "Tout le monde a fait des efforts : les joueurs, les partenaires, les entraîneurs, tout le monde a compris que c'était une période particulière." Désormais, le club attend que soit validé son statut VAP (Voie d'accession au professionnalisme), sans lequel il ne peut espérer être promu : "Je suis prudent, mais nous sommes clairement là pour être VAP et monter en Proligue !", conclut le président, avec une vraie ambition.