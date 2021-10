Caen. Une aide fiscale pour encourager la rénovation de logements anciens

L'ensemble du territoire de la Ville de Caen est désormais éligible au dispositif dit "Denormandie". Cette aide fiscale a pour but d'encourager la réhabilitation d'anciens bâtiments à destination du marché locatif. Cela concerne les bien rénovés entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2022, sous certaines conditions. Pour obtenir une réduction d'impôt, le prix des travaux doit représenter 25 % du coût total de l'opération (travaux, prix d'acquisition, honoraire de notaire, etc.). Il est aussi nécessaire que les travaux améliorent au moins de 30 % (20 % pour les habitats collectifs) la performance énergétique du bien. Le propriétaire s'engage par ailleurs à le louer pendant au moins six ans, à un loyer plafonné. Infos sur loi-de-normandie.fr.