Argentan. Déconfinement : elle a décidé de donner ses cours de gym en plein air

Faites de la gym en plein air ! c'est le défi lancé depuis le confinement près d'Argentan.

Avant le Covid-19, Claire-Émilie Alexandre était prof de fitness, avec trois créneaux collectifs par semaine dans les salles des associations autour d'Argentan. Avec le déconfinement, elle a eu cette idée géniale : donner ses cours de gym en extérieur ! Pour l'ex-championne du monde de kayak, "être dehors, c'est naturel".

Désormais, chaque dimanche, elle charge son matériel dans son camion et, toute la semaine, elle sillonne la campagne d'Argentan, par Vrigny, Sarceaux, Sai, au volant de son gym-truck. Et ça marche, avec même désormais des initiations sous forme de jeu pour les enfants à partir de 4 ans et quelque 120 pratiquantes depuis le déconfinement, au fil des caprices de la météo. "Faire de la gym en salle, c'est bien, mais dehors, on a en plus un sentiment de liberté", explique Claire-Émilie.

Pratique. Contact@fitcoach61.com ou 06 42 20 69 88.