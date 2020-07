Seine-Maritime. Philippe de retour ou maintenu à Matignon : que préfèrent les Havrais ?

Le remaniement du gouvernement est attendu dans les jours à venir. Avec ou sans Édouard Philippe ? Par ce verdict, attendu sous peu, Emmanuel Macron va clarifier l'ampleur du virage écologique et social qu'il promet pour le reste de son quinquennat, un choix décisif pour la présidentielle de 2022. Le chef de l'État "est en train d'arrêter la ligne" de la suite de son quinquennat et "le casting suivra logiquement et naturellement" pour le remaniement de grande ampleur prévu dans les jours qui viennent, selon son entourage. 57 % des Français souhaitent qu'Édouard Philippe reste Premier ministre, mais 52 % attendent un changement de cap de la politique d'Emmanuel Macron, selon un sondage Elabe Berger Levrault.