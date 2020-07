Saint-Lô. Aucun test Covid-19 n'a été effectué sur le site Labéo de Saint-Lô

Deux sites de Labéo avaient été préparés pour accueillir ces tests, celui de Saint-Contest dans le Calvados et celui de Saint-Lô dans la Manche. Le premier a servi, mais pas le second. "La plateforme est prête mais elle n'a pas servi, car nous n'avons pas dépassé la capacité de tests sur le site de Saint-Contest, donc on n'en a pas eu besoin", indique Guillaume Fortier, le directeur de Labéo. En soi, cela constitue une bonne nouvelle, puisque cela signifie que la chaîne de test n'a jamais été en tension. Mais reste la question des dépenses engagées. "Ça ne nous a pas engagé d'autres coûts que l'énergie des personnes", affirme le directeur, balayant du revers la question du coût d'une telle mise en place. Néanmoins, selon nos informations, en attendant le Covid-19, le laboratoire a sous-traité d'autres analyses entrant dans son champ d'action habituel, engageant malgré tout des dépenses supplémentaires. De son côté, le site de Saint-Contest continue de réaliser des tests pour le CHU de Caen avec un rythme d'analyse très variable, entre 50 et 300 analyses quotidiennes.